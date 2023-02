As reuniões entre o Ministério da Educação e os sindicatos de professores, que serão retomadas esta semana, são perda de tempo. O Governo tem pouco para oferecer e as estruturas representativas da classe docente não estão para cedências, entretidas, também elas, numa luta para ver quem leva a melhor, se Nogueira ou Pestana. O STOP ganhou a dianteira da contestação e a Fenprof está com dificuldade em aceitar esta nova realidade.









O primeiro passo para que as negociações avancem é ambos os lados aceitarem que ‘Roma e Pavia não se fizeram num dia’. O Ministério da Educação não pode passar o tempo a empurrar os problemas com a barriga e os sindicatos têm de perceber que a satisfação das reivindicações é uma maratona, não uma prova de cem metros. Exigir tudo é arriscar uma mão-cheia de nada. Sem baixarem a guarda, Governo e professores nunca chegarão a um entendimento, por mais limitado que seja.

Mas, acima de tudo, uns e outros têm de começar a pensar mais nos alunos, nos pais, nos encarregados de educação. A situação não é sustentável por mais tempo. Se ministério e sindicatos não se entendem, façam uma trégua, até voltarem a sentar-se à mesa com novas propostas e novas ideias. Não é justo prejudicar mais quem quer e precisa de aprender.