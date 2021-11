O Presidente foi claro e não havia mesmo volta a dar. A única solução para o impasse político criado com o divórcio da geringonça e o chumbo do Orçamento é devolver a palavra ao povo.





A data escolhida é adequada, afasta a campanha das festas natalícias e dá algum tempo aos partidos de direita para resolverem os seus problemas internos de liderança, mas não atrasa demasiado a preparação do Orçamento do próximo ano, apesar de haver o risco do País ficar quase meio ano em duodécimos.