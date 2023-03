Participação e comunidade

O projeto CM/CMTV escolheu uma das mais originais formas de assinalar o duplo aniversário que, nos próximos dias, vai marcar a vida dos dois títulos. Nos 44 anos do CM e nos 10 da CMTV, unidos numa celebração marcada para o próximo dia 20, um e outro vão abrir as portas, que são as mesmas, à comunidade de leitores, telespectadores e assinantes que dão sentido à grande caminhada que têm feito em conjunto.Leitores, telespectadores, assinantes vão juntar-se aos jornalistas, colunistas, comentadores, direções, administração, acionistas, bem como aos convidados desta jornada, começando pelo Presidente da República. Todos vão ficar a conhecer, por dentro, os mecanismos de produção do CM e da CMTV, numa jornada de discussão, informal, plural e aberta, sobre a imprensa e a televisão. Também sobre o jornalismo, a relação deste com a democracia, o exercício da liberdade de pensamento e ação.Num tempo em que o digital alargou mais a ideia de comunidade e de participação das populações nos processos essenciais de decisão, seja política, económica, cultural ou mediática, o CM e a CMTV dão um passo essencial, dentro daquilo que é a sua cultura de sempre, na aproximação entre leitores, telespectadores e jornalistas. Mostrando que o País e os portugueses são o essencial da sua razão de ser.