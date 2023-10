"Talvez o pico dos juros esteja alcançado, mas o dinheiro vai continuar caro", por Armando Esteves Pereira

E à décima primeira vez o Banco Central Europeu (BCE) descansou e fez uma pausa na subida de juros. Foi a primeira reunião desde julho de 2022 que acabou sem a triste notícia para as famílias com crédito. A taxa diretora permanece em 4,5%, que é um pesado encargo para quem pediu dinheiro quando as taxas estavam a zero. Os juros do BCE estão ao nível mais alto de sempre, mas a presidente da autoridade monetária da zona euro sublinhou que os atuais valores elevados são para manter e "é totalmente prematuro pensar em cortar juros".Ou seja, a boa notícia de ontem é que talvez o preço do dinheiro não suba mais, mas para quem está mais pressionado com as prestações do crédito a má notícia é que o atual nível vai permanecer por muitos meses.Os ventos de guerra que agora sopram do Médio Oriente e que agravam os efeitos da tenebrosa guerra na Ucrânia, uma das causas da inflação galopante que provocou a espiral de juros, condicionam a evolução da economia europeia. É provável uma maior desaceleração económica por causa do conflito entre Israel e o Hamas.Uma coisa é certa, só teremos alívio nos juros quando a inflação baixar para os 2% e isso vai demorar, castigando todas as famílias que fazem um esforço cada vez mais árduo para esticar o rendimento até ao fim do mês.