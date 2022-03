Pelintras russos

Ao mesmo tempo que Putin vai arrasando as cidades e o povo ucranianos, as sanções económicas vão revelando alguns aspetos da relação bizarra do Ocidente com o dinheiro russo. O caso português é dos mais interessantes, não pela especial vulnerabilidade que poderia ter, mas pelo que revelam as omissões ou os factos extravagantes. Estamos entre a imensa (e penosa) parábola da conta de um oligarca que tem apenas 240 euros e os 5100 cidadãos russos, inscritos no Fisco cá do burgo, que não têm fortuna digna de ser seguida pela divisão que se ocupa dos chamados ‘grandes contribuintes’. Afinal, uma e outra coisa revelam que os russos que escolheram Portugal como destino para gozar o sol e a boa comida são uns improváveis pelintras. Converteram-se em espécimes da empobrecida classe média portuguesa. Nenhum comprou, sequer, uma casa de meio milhão para ganhar um visto dourado. Nenhum se meteu nos fabulosos negócios imobiliários que por aí andam. Não sei o que é mais triste. Se a total incapacidade do Estado em apanhar dinheiro sujo e fazer o escrutínio tributário, ou alguém pensar que nos engana a todos com estes contos da Carochinha.

Ver comentários