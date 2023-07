Pena máxima é pouco

O Código Penal português não contempla penas compatíveis para crimes brutais, como aquele que roubou a vida à pequena Jéssica. Foi um ato selvagem, propositado, que provocou a máxima dor na criança. Partiu em agonia, embrulhada numa manta, abandonada no sofá da sala. Mesmo aqueles que lidam diariamente com a morte, como o médico-legista responsável pela autópsia da criança e a inspetora da Polícia Judiciária que investigou a barbárie, são unânimes em admitir que nunca viram nada igual.



No testemunho arrepiante do perito ouviram-se frases como "parece que andaram a jogar à bola com a cabeça da criança", "aqueles olhos também andaram para a frente e para trás".





O Ministério Público acusou os suspeitos de homicídio qualificado e estou certo de que o tribunal coletivo, presidido por Pedro Godinho, não terá contemplações e aplicará a pena máxima aos culpados.Mas serão 25 anos suficientes para condenar quem matou da forma que o fez? Não são. Nem de perto nem de longe.Este é um caso típico de prisão perpétua e, eventualmente, sem direito à liberdade condicional. Os assassinos desta criança não são dignos de viver em sociedade. Não têm perdão. Voltarem à liberdade é ofender a memória de Jéssica.