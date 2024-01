O impacto político das pensões é enorme em Portugal, por isso, a atualização com uma grande subida que deriva da lei acaba por ser uma arma eleitoral. O aumento que os pensionistas recebem a partir deste mês tem a ver com o efeito da inflação do ano passado, que tirou poder de compra a todas as famílias. Por via da lei, os reformados são compensados, justamente, pelo efeito da erosão do poder de compra causado pelo agravamento de preços.









Nas legislativas de 2022, o PS conseguiu a maioria absoluta com 2,3 milhões de votos. Sendo que o número de pensionistas andará perto de 3,5 milhões de pessoas é fácil perceber que ninguém neste País ganha eleições sem a bênção deste grande sindicato eleitoral. E depois dos reformados, o segundo maior grupo com poder nos votos é o da Função Pública.

António Costa, que agora está de saída, percebeu na perfeição como se ganham eleições em Portugal. Depois da boleia da ‘geringonça’ que lhe permitiu subir ao poder, nunca mais o largou porque soube sempre agradar aos grandes sindicatos do voto.





Como projeto político é redutor e muito poucochinho. Mas este enquadramento explica a política portuguesa contemporânea.