António Costa não vai entregar 26 mil fogos a preços acessíveis nos 50 anos do 25 de Abril, mas terá 32 mil prontos em 2026. Como se previa, pouco adianta o jogo de metas e prazos de ocasião. O que interessa mesmo é que se encontrem soluções para ter um mercado público de habitação e políticas de arrendamento credíveis, que complementem a oferta privada.A urgência é óbvia. Gerações sucessivas sem casa, com baixos salários e empregos precários, não fazem um país feliz. Empurra muita gente para o desespero. O programa Mais Habitação pode ser politicamente muito censurável. Marcelo Rebelo de Sousa fez-lhe críticas acertadas. Mas, no imediato, não é claro que partido e que Governo encontraria soluções fora da lógica do mercado puro, ou de uma estatização integral, incomportável em termos orçamentais.