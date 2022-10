Por estes dias, a política vai-se fazendo de pequenos passos. António Costa, muito ao seu gosto, assinou um acordo possibilista para os aumentos da Função Pública. Um acordo de pequenos e medidos passos, nunca com passos maiores que a perna. Esse realismo de Costa, goste-se ou não, é adequado aos tempos.O acordo sobre energia com Sánchez e Macron pode não ser perfeito. O PSD protesta muito sem que se perceba exatamente que pecados aponta ao acordo. Uma coisa é certa. Costa e Sánchez, com a preciosa ajuda alemã, conseguiram retirar a França do lugar irredutível em que se encontrava. Lançaram as bases de um compromisso para retirar a Península Ibérica da insularidade energética em que se encontrava. Para início de conversa, esse é um pequeno passo muito valioso.