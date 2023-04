O ‘TAPgate’ recorda-me um filme muito interessante, ‘Inception’ ou ‘A Origem’ (em português), realizado por Christopher Nolan e protagonizado por grandes nomes de Hollywood - Leonardo DiCaprio, Marion Cotillard, Joseph Gordon-Levitt, Tom Hardy, entre outros -, que constitui um verdadeiro desafio para os espectadores, dada a estrutura e complexidade do enredo, passado no domínio dos sonhos. É daqueles filmes que precisam de ser vistos mais do que uma vez para o compreender em toda a sua dimensão e, mesmo assim, nada de definitivo, a conclusão fica ao cuidado de cada um.









Também o enredo do ‘TAPgate’ não está fácil de seguir, tal o emaranhado. Há verdades, meias-verdades, mentiras, ocultação, segredos, mistérios. Uma trama complexa e surpreendente, um desafio. Há heróis, vilões e revelações, pareceres que não aparecem, troca de acusações e agressões, com polícia e secretas metidas ao barulho, que obrigam a puxar várias vezes o filme atrás, não esteja a gente a sonhar, como n’ ‘A Origem’, porque nada disto parece real. Nas mãos de Hitchcock estava aqui, seguramente, um fortíssimo candidato à conquista de vários Óscares.

Ninguém sabe onde nos conduz o guião, em permanente construção, mas para já uma certeza: o Governo está metido numa grande embrulhada e o Presidente da República não pode deixar de estar atento.