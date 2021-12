Manuel Pinho, a trágica figura que foi ministro a soldo do banqueiro Ricardo Salgado, veio agora dizer que perdeu uma fortuna na política. Coitado, pobre homem. Compreende-se que não tenha perdido tempo a negociar um patamar mínimo de conforto através de 15 mil euros por mês com Salgado. Com o acréscimo de uma espécie de subsídio de penosidade, por ter sido ministro, que recebeu à saída do cargo e, claro, a pensão choruda. Por junto, uns largos milhões, a somar à fortuna que já trazia da vida profissional no BES.Sejamos sérios: Pinho foi o homem que a direção socialista liderada por Ferro Rodrigues começou a vender pelos idos de 2003, como o homem que seria ministro das Finanças ou da Economia em caso de vitória do PS. Não aconteceu com Ferro mas chegou com Sócrates. As portas do Governo, da influência política e pública franquearam-se em definitivo ao grupo GES, consolidando um movimento que começara a tornar-se um caso sério no governo de Durão Barroso.Na entrevista ao ‘Expresso’, Pinho não diz nada relevante a não ser confirmar que nunca deveria ter sido ministro. Não tem qualidade nem idoneidade para tal. É só um funambulista do mundo dos negócios a quem o PS abriu a porta do Orçamento do Estado.