Os professores estão em protesto desde o início do ano letivo. Foram meses de manifestações e greves, ampliadas com a entrada em cena de André Pestana, o rosto do Stop. Lá terão as suas razões, não muito diferentes das dos polícias, médicos, enfermeiros ou funcionários judiciais.O esforço e a dedicação não são reconhecidos, nem do ponto de vista financeiro nem das condições de trabalho e progressão na carreira. As distorções alargam-se a muitos outros setores, a insatisfação é generalizada, mas no caso do ensino, como na saúde, a questão é particularmente grave. Há milhares de alunos que estão a ser prejudicados e milhares de famílias preocupadas com o futuro dos seus filhos. Não é justo. Revela falta de sensibilidade e ausência de sentido de responsabilidade.