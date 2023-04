A política está a mover-se quase só em função do embrulho e muito pouco da substância. Exemplo disso é a guerra de alecrim e manjerona em torno da questão de saber se Marcelo dissolve ou não o Parlamento. Ou se o PSD é alternativa. Enquanto for assim, andamos apenas em torno da politiquice, dos factos políticos etéreos, cozinhados entre meia dúzia de telefonemas e umas cumplicidades táticas. Enquanto for assim, António Costa estará nas suas sete quintas.Pulverizou as maquinações palacianas com os aumentos das pensões e assim continuará enquanto puder. Enquanto for assim, persistirá uma agenda política e mediática centrada na espuma. Jamais se discutirão políticas. Veja-se o caso do crescimento das receitas da Segurança Social induzido pelo aumento das contribuições dos imigrantes. Essa realidade deveria implicar uma discussão séria sobre a política de imigração e a sua relação com uma economia sequiosa de mão de obra. Nas zonas onde o trabalho sazonal trouxe milhares de imigrantes, como Odemira, já vão ficando muitos noutros setores, como a restauração. E esse é o melhor caminho para a integração. É o melhor caminho para mudar alguma coisa na vida das pessoas e do País.