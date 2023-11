Ponderação equilibrada

O juiz de instrução Nuno Dias Costa fez uma análise objetiva e rigorosa aos factos que o Ministério Público lhe apresentou. Manteve os crimes que entendeu estarem bem consolidados, deixou cair o que não estava. Equilibrou a sua ponderação entre os interesses da investigação e as garantias dos arguidos. Fez um trabalho justo. Isso é a justiça a funcionar com toda a normalidade. Não há nenhuma razão para recear uma deriva do Estado de direito, como alguns políticos e comentadores andam já a dizer. O processo está numa fase importante mas inicial, se pensarmos que envolve outras frentes, como os negócios do lítio e do hidrogénio, bem como outras personagens. Dito isto, repito o que escrevi há dias. Não encontro, nos documentos conhecidos até agora, nenhuma cumplicidade delituosa entre os arguidos e António Costa. E isso não deixa de ser preocupante.

