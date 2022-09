António Costa não vai além do passo que a perna e a história lhe permitem. Tudo se resume ao bom senso de não dar um passo maior do que a perna e de guiar o País tendo em conta o possibilismo histórico imposto por uma pandemia, uma guerra e a consequente inflação. Tudo de elementar prudência, para um país asfixiado por uma dívida histórica, por fraca competitividade e pelo peso de um Estado omnipresente.Por isso, Costa não pode ir além do que já vai com os pensionistas, com os funcionários públicos. Por isso, sabe bem que necessita de muito equilibrismo e solidariedade de Bruxelas para aguentar a pressão sobre as pensões, atuais e futuras, os rendimentos das famílias e das pequenas e médias empresas, dos jovens, de uma classe média que já não sabe para onde se virar.