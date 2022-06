A guerra na Ucrânia é a principal razão para o perigoso regresso da inflação que está a comer uma fatia do rendimento das famílias e a criar uma espiral que conduzirá à subida de juros e a uma ameaça à retoma económica.









Antes de Putin mandar invadir a Ucrânia já havia tensões inflacionistas por causa dos constrangimentos logísticos causados pela pandemia. Mas essa pressão deixou de ser um fenómeno passageiro para ser a fonte de uma tempestade económica. As sanções contra o petróleo russo vão ainda agravar a escalada dos preços. Os automobilistas já se habituaram a sucessivos aumentos dos combustíveis, as famílias e empresas pagam vários agravamentos na conta do gás. Até os alimentos mais essenciais estão a ficar tão caros que quase parecem caviar.

A resposta clássica dos bancos centrais à inflação é a subida das taxas de juros. A autoridade monetária do dólar está mais avançada na subida dos juros do que o BCE, mas já não há dúvidas de que neste verão as taxas vão subir na Europa. E por causa disso, as centenas de milhares de famílias com crédito à habitação já começam a pagar a prestação mensal mais cara. A guerra está a causar grande prejuízo às famílias portuguesas.