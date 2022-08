Uma perplexidade incontornável. A conferência de imprensa que o Governo deu ontem sobre as medidas para os incêndios foi anunciada na véspera pelo Presidente da República.Marcelo, ao mesmo tempo que defende a vantagem do PSD em cultivar alguma proximidade ao Presidente, coisa que não me parece a mais óbvia do mundo, lá vai levando o Governo ao colo. Se o Governo perde por falta de comparência na gestão pública do problema dos fogos, o Presidente faz uma espécie de apelo, suave, para que desperte. Se o Governo é pressionado a fazer balanço, Marcelo avisa que só no fim. Aqui, com razão. Se o Governo é apontado como culpado por não ser eficaz na prevenção, o Presidente distribui o mal pelas aldeias e diz que, no fundo, todos nós somos responsáveis.