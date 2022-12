A senhora Lagarde garantiu novos acréscimos para controlar a inflação , que em 2023 continuará indomada, e previsivelmente ficará acima dos 2%, que é a meta da autoridade monetária europeia, até 2026.



O Banco Central Europeu (BCE) baixou o ritmo da subida de juros na Zona Euro ao elevar em 0,5 pontos percentuais as taxas diretoras, em vez dos 0,75% do anterior aumento, mas ninguém espere um alívio a curto prazo na pressão no preço do dinheiro.A senhora Lagarde garantiu novos acréscimos para controlar a inflação , que em 2023 continuará indomada, e previsivelmente ficará acima dos 2%, que é a meta da autoridade monetária europeia, até 2026.

Ou seja as famílias com crédito e as empresas já sabem que no próximo ano podem contar com mais agravamentos do preço do dinheiro.





No caso das famílias com empréstimo da casa indexado à Euribor e que têm agora a Euribor a seis meses a caminhar para perto de 2,5% , quando antes do verão ainda estava em valores negativos, podem contar pelo menos com um indexante na casa dos 3%, o que a acrescentar o spread de 1%, significa juros da ordem dos 4% .





Há muitas famílias que nos últimos anos compraram casas muito caras com juros reais perto de 1%, que assistirão a um aumento brutal da prestação mensal. Mas num contrato longo todos deviam saber que os juros em saldos não durariam para sempre.