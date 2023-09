Não é preciso esperar pelas estatísticas para perceber que a pressão dos preços está a retirar rendimento das famílias. No verão, a subida dos combustíveis foi o rastilho que incendiou a inflação. Os dados dos preços na Europa carregam ainda outra ameaça: a subida de juros. Essa é uma decisão que estará amanhã na mesa da reunião do BCE. Só os dados da economia alemã, que mostram sinais de fragilidade, podem levar os decisores da autoridade monetária do euro a travar a escalada. Mas mesmo que por agora se decida pela manutenção das taxas, ainda não está fora de causa um aumento de 0,25% na reunião de outubro. E depois disso é de esperar a manutenção do preço do dinheiro em níveis relativamente altos. Só quando a inflação baixar consistentemente para os 2% é que as taxas de juro baixarão para um patamar próximo dessa marca.









Mas com nuvens negras a pairar na economia europeia os próximos meses não parecem fáceis para famílias e empresas.

E se as pessoas com crédito à habitação ainda podem sofrer mais uma atualização severa da prestação, as famílias sem casa própria ainda sofrem mais pressão com a subida brutal das rendas, se não houver nenhuma norma-travão que impeça um agravamento pornográfico de quase 7%. Para muitas famílias vai faltar cada vez mais mês depois de ser gasto o salário.