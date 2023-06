Superada a pandemia e uma dúzia de anos após o doloroso resgate da troika, a relativa saúde das contas públicas do Estado português é uma excelente notícia.









Contas públicas equilibradas tornam Portugal mais dono do seu destino e por outro lado aliviam a carga futura para as novas gerações, porque todos sabemos que os défices excessivos se pagam com mais impostos, imediatamente ou no futuro, por causa do aumento do endividamento público.

Mas se a nível macro o desempenho da economia está a ser muito positivo, a nível micro, aquele que mais conta para as famílias, o cenário não é tão cor-de-rosa.





Não é preciso esperar pelas estatísticas do INE ou pelas projeções económicas de respeitadas instituições para perceber que a situação financeira da maior parte das famílias está mais frágil por causa da inflação. E os agregados com crédito, mesmo com rendimentos acima da média, vivem um período de sufoco, por causa da subida dos juros.





Nesta conjuntura, o Governo pouco pode fazer para travar os juros, que é matéria reservada ao BCE, mas tem uma arma importante para melhorar a vida das famílias, particularmente as de classe média tão castigadas: um alívio fiscal no IRS é necessário para baixar a pressão sobre as famílias. E a economia agradece.