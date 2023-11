"Ministério Público não pode refugiar-se na alegação das pressões", por Eduardo Dâmaso

No ciclo que o Ministério Público (MP) está a viver não basta dizer que as pressões são muitas, mesmo que algumas sejam tributárias da pura ignorância. No atual ciclo do MP, marcado pela incapacidade organizativa, pela ausência de liderança, pelo vazio absoluto de comunicação, por um autoenclausuramento nos limites da burocracia da função e do inquérito, o Ministério Público tem de perceber que a prestação de contas é uma dimensão essencial das suas obrigações. O MP tem de prestar contas no inquérito e à sociedade, pela importância central que tem na vida pública. Ninguém lhe pede que venha responder aos críticos mais idiotas, que já vieram decretar não ver indícios na ‘Operação Influencer’. O que o MP tem de garantir é que podemos continuar a confiar numa instituição central para a administração da Justiça, que ela faz da solidez técnica e da celeridade os pilares da sua ação processual. Isso, convenhamos, ficou fortemente em causa nos últimos dias, confirmando os maus sintomas do caso ‘Tutti Frutti’ e a incapacidade da atual procuradora-geral em manter a fasquia de bom funcionamento que o MP atingiu com Joana Marques Vidal. Deveria, aliás, começar por garantir que o inquérito a António Costa não vai arrastar-se anos a fio. Nenhuma democracia aguentaria tamanho desmando.

