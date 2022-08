Milhares de famílias que no próximo mês atualizam o valor da prestação do crédito da casa, indexado à Euribor, vão sofrer um agravamento na conta, sendo mais uma dor de cabeça na espiral do custo de vida.









E a subida de juros acontece precisamente por causa da inflação. A arma clássica dos bancos centrais para travar o agravamento de preços é agravar os juros. A autoridade monetária do dólar começou mais cedo e de forma mais agressiva essa resposta, mas o Banco Central Europeu segue as pisadas e na próxima reunião em setembro é certo que haverá novos agravamentos das taxas diretoras do euro. Em dúvida está apenas a dimensão do aumento, se será de 0,5% ou se os ‘falcões’ conseguirão impor a subida de 0,75%.

Ontem, a Euribor a seis meses, a principal referência para o crédito à habitação, passou o patamar de 1%. Uma subida rápida, porque durante seis anos e sete meses (entre 6 de novembro de 2015 e 3 de junho de 2022) esteve em valores negativos.





Nos próximos meses a tendência será de novos agravamentos. O BCE não vai parar a escalada em setembro.