A Justiça demorou 29 anos a resolver um caso de expropriação de terrenos. O proprietário já morreu, os filhos herdeiros mais velhos têm 89 e 90 anos. O processo chegou ao fim, mas ainda falta um pequeno pormenor, “articular a forma de pagamento” a quem deve ser ressarcido. Mais uns meses, ou uns anos, nunca quem sabe. Há sempre uma areia na engrenagem nestes processos. A história encontra-se hoje nas páginas do CM e é paradigmática da lentidão da Justiça. Neste caso, já não se trata propriamente de justiça, mas de outra coisa qualquer.









Os processos que envolvem José Sócrates e Ricardo Salgado também estão a caminho da eternidade. Nasceram em 2014. Tanto no caso do antigo primeiro-ministro como do ex-banqueiro que afundou o BES não se sabe sequer se chegarão a ser julgados. Mas, mesmo que tenham de enfrentar um coletivo de juízes e sejam condenados, será mais uma década até ao transito em julgado, com recursos atrás de recursos.

Não sou jurista, não sei como se revolver o problema, provavelmente com maior investimento em meios humanos e materiais, mas já era tempo de olhar para a Justiça como uma verdadeira prioridade. Não creio que alguém se sinta confortável com esta situação. Com vontade política e coragem para envolver todos os protagonistas do setor, acredito que será possível alterar o rumo e encontrar o caminho certo.