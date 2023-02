A manifestação dos professores teve ontem um forte impacto. Pouco adiantarão as comparações com a mobilização de 2008 se for para a diminuir. Entrar por esse caminho seria pouco avisado. O que importa é o significado político do acontecimento e a leitura que daí se pode extrair. E o que se passou nas ruas de Lisboa é inequívoco.A manifestação teve uma forte adesão, voltou a mobilizar muita gente que nunca terá andado nas lides sindicais e de protesto, reafirmou a importância política desta luta. Saíram dali dois recados muito poderosos aos atores clássicos deste velho conflito laboral. O Governo recebe mais um cartão vermelho e vê agravada a urgência de chegar a um acordo. A cada dia que passa torna-se praticamente impossível alegar que não há dinheiro para satisfazer as reivindicações dos professores.