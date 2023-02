As reivindicações dos professores só poderão ser satisfeitas com a intervenção do ministro das Finanças. É Fernando Medina que guarda a chave do cofre e, sem dinheiro, nenhuma negociação chega a bom porto, pelo que é urgente a sua presença para resolver o conflito. O que se está a passar no Ensino já ultrapassou todas as marcas.









Primeiro, Fernando Medina deve começar por explicar por que razão há dinheiro para umas coisas e não há para outras. Sem demagogias nem populismos – bandeiras que agora se agitam, por tudo e por nada, na falta de argumentos -, não é preciso procurar muito para encontrar verdadeiros sorvedouros de dinheiro público. Depois, apresentar uma proposta séria e realista, mesmo que espaçada do tempo, ainda que necessariamente breve, que vá ao encontro aos anseios de quem tem a enorme responsabilidade de ensinar e educar as crianças e jovens. O futuro depende deles e Portugal precisa de gerações bem preparadas e bem formadas. O dinheiro investido na educação nunca será mal gasto.

Se assim não for, o conflito entre a classe docente e o Ministério da Educação não terá fim e os maiores prejudicados acabarão por ser, como sempre, o elo mais fraco, os alunos.