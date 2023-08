PSD tarda em marcar golos

Nada de novo na sondagem que o CM publica hoje. O PS continua à frente do PSD, o Chega está confortável no terceiro posto e com ambição de forçar a entrada num Governo de direita. Mas para isso é preciso que os sociais-democratas cresçam, ultrapassem o PS e se consolidem como alternativa. Por que razão não aconteceu ainda é algo que deve preocupar o partido e o seu líder. Montenegro é uma figura simpática, tem ideias para o País, mas falha na comunicação e, muitas vezes, no ‘timing’. Depois da crise da TAP, dos protestos permanentes de professores, médicos, funcionários judiciais e muitos outros setores, é difícil entender como é que o PSD não consegue capitalizar esta onda de má governação e descontentamento. A culpa não será só de Montenegro, mas talvez seja altura de o partido refletir sobre o que está a correr mal. Esperar pelas europeias pode ser tarde para ganhar balanço.



A ‘rentrée’ é um bom exemplo de como PSD, por vezes, navega à vista. Estas iniciativas servem como demonstração de força e vitalidade, a que acresce o anúncio de duas ou três propostas que entusiasmem. E como é que ninguém se lembrou que a intervenção do líder ia cair no final do Moreirense-FC Porto e no início do Boavista–Benfica? Quem quer ouvir falar de política com um cartaz destes?

Ver comentários