Quase terceiro mundo

A região de Lisboa é castigada duas vezes por dilúvios em menos de uma semana. Há políticos que já falam em consequências de alterações climáticas, mas, na verdade, cheias em novembro e dezembro não é algo invulgar. O pior registo do qual há memória foi em novembro de 1967, com um rasto de morte na bacia da ribeira de Odivelas, Loures, Vila Franca de Xira e outros concelhos próximos da capital. Ainda hoje não conhecemos o número exato das centenas de pessoas que morreram naquela fatídica noite, porque a censura do regime, com vergonha do retrato terceiro-mundista, impediu o registo das vítimas e a sua divulgação. Hoje já não vemos imagens de tanta pobreza, mas o retrato a que assistimos é de um país de Terceiro Mundo. A capital que gasta milhões na Web Summit, quando chove demasiado não parece nenhuma urbe da Europa, é mais parecida com uma favela latino-americana.

O planeamento urbano em Portugal não passa de boas intenções. Não respeitamos as linhas de água, impermeabilizamos solos, os projetos, como os túneis de Lisboa que absorveriam as águas em excesso, arrastam-se décadas sem avançar. As imagens das cheias são o fruto da incúria durante décadas e da negligência dos decisores políticos.