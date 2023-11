A melhoria da nota atribuída pela Moody’s, uma das três grandes casas de rating, é uma excelente notícia para Portugal. A notação da dívida soberana portuguesa subiu em dois níveis, para quatro níveis acima de ‘lixo’. A avaliação de risco atribuída (A3) é superior à de Espanha e isto é importante porque este País nunca teve uma nota superior ao seu vizinho em nenhuma das agências. Toda a gente tem memória dos anos em que a dívida portuguesa tinha nota de ‘lixo’ e por isso o País teve de ser alvo de um doloroso resgate.A credibilidade externa começou a ser recuperada lentamente no executivo de Passos Coelho, mas prosseguiu nos Governos de Costa, e na nota divulgada sexta-feira à noite há também mérito de Fernando Medina, o ministro das Finanças que consegue o maior excedente orçamental da democracia e a redução mais substancial do peso da dívida pública no PIB.A subida da nota significa que Portugal é um país de baixo risco, apesar da recente crise política, e isso atrai investimento e cria condições de estabilidade para a economia. Empresas e famílias também ganham com este cartão de visita perante os mercados externos. Mas é fundamental que este capital não seja desperdiçado. O próximo Governo não pode esquecer o rigor financeiro e as boas contas públicas, apesar de haver sinais de arrefecimento económico. Só com contas certas poderemos ser donos do nosso futuro e não hipotecar as novas gerações a pesadas heranças de dívidas e pobreza.