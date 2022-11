O primeiro governo de António Costa publicou, em 2017, um estudo intitulado "Nova Geração de Políticas de Habitação". Aí prometia subir de 2 para 5% a oferta de habitação pública, mais uns quase 200 mil fogos. Não aconteceu. Não se viu no aumento da oferta de habitação para os jovens ou para a muito carenciada população estudantil. Muito menos na ampliação e renovação de um parque habitacional degradado ou em falta no domínio social e noutros.Não se vislumbra uma resposta de políticas públicas à bolha imobiliária em que vivemos, com os preços a registar nos últimos anos uma subida histórica, já perto dos 50%. Nem na aquisição, nem no mercado das rendas, onde vivemos uma verdadeira guerra civil entre senhorios e inquilinos, com estes a serem empurrados para os arrabaldes da dignidade ou para as mãos de uma máquina judicial insensível e imparável.Sendo esta uma das mais brutais fraturas da desigualdade, a par da compressão salarial, o que espera o Governo, socialista e de maioria absoluta, para meter mãos à obra? Para acelerar políticas que podem contar com o dinheiro da bazuca e ajudar a dar um futuro a milhões de pessoas.