Neste ano em que celebramos o oitavo século do presépio criado por S. Francisco de Assis, não há Natal na terra onde há mais de dois mil anos nasceu Jesus. Em Belém, na Cisjordânia, não há a tradicional peregrinação de cristãos por causa da guerra entre Israel e o Hamas, que transformou a Faixa de Gaza num verdadeiro inferno na Terra e deixou a Cisjordânia, o maior território da Palestina, a ferro e fogo. Num mundo em que a comunicação se tornou quase instantânea, é chocante a forma como os dirigentes mundiais que podem travar esta matança quotidiana continuam indiferentes e cegos. Também é triste ver homens e mulheres de boa vontade, como os responsáveis da ONU, e em particular o seu secretário-geral, António Guterres, que alertam e denunciam os massacres, sem poder para travar a barbárie. Este ano o gatilho inicial para o horror que assistimos na Palestina foi dado pelo Hamas. Mas antes os habitantes de Gaza já viviam num estado muito crítico. Depois de 7 de outubro tornaram-se vítimas da vingança do Governo israelita. A comunidade internacional tem de arbitrar uma solução digna de paz com dois Estados (Israel e Palestina). Não é possível voltar a 1948, por isso judeus e árabes têm de se entender num pequeno território com demasiada história e simbolismo.









Que o Natal volte rápido a Belém. Paz na Terra entre os homens e mulheres de boa vontade. Boas-festas!