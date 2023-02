Os professores já não têm o prestígio que justamente gozavam até há algumas décadas, mas ainda são uma classe muito importante, influente e numerosa. Deixaram burocratizar a profissão e hoje as horas de docência já nem são, em muitos casos, a maior carga do trabalho. E tal como a maior parte das carreiras da Função Pública foram vítimas da pressão sobre as contas públicas e viram a progressão profissional congelada. E quando não está congelada, chega a um ponto em que a carreira estagna, porque não há quotas para a subida de escalões e consequente aumento de remuneração.









A este quadro acresce o facto de muitos profissionais andarem sistematicamente com a casa às costas e terem relações contratuais precárias, durante anos seguidos.

Este mal-estar tornou-se agora mais visível, porque entretanto os sindicatos tradicionais, onde pontificava a Fenprof, têm nova concorrência. O STOP não tem a mesma lógica, nem os mesmos métodos, como demonstra esta greve prolongada com grande efeito para os alunos e respetivas famílias e pouco custo para os grevistas. Este protesto é quase um ovo de Colombo e coloca sérias questões, sobre a sua legitimidade. O direito à greve é sagrado, mas neste protesto parece que ninguém se preocupa com o que é mais importante na escola: ensinar os alunos.