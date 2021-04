A maioria dos cidadãos portugueses já nasceu depois de 25 de Abril de 1974 e as memórias do PREC revisitadas nesta efeméride já são distantes, como eram as narrativas sobre a II Guerra Mundial no início da década de 1990.









Mas importa sempre celebrar o dia “inicial inteiro e limpo” desencadeado por um golpe corporativo da classe média de oficiais das forças armadas, que se tornou imediatamente numa revolução política e social que abriu portas para uma democracia constitucional.

Quando as tropas de Salgueiro Maia chegaram a Lisboa, quase ninguém defendeu o regime do Estado Novo que em maio iria celebrar o seu 48 aniversário. Mas em 1926, a maioria do País também não chorou o fim do regime republicano e olhou com algum alívio para o golpe militar iniciado em Braga.





Também a monarquia em 1910 caiu e nem os monárquicos a defenderam, com exceção de Paiva Couceiro.





O atual regime constitucional vai seguramente durar mais tempo do que o Estado Novo, mas sofre várias ameaças.





Um país que em termos económicos persiste em ser dos mais pobres da Europa, capturado por detentores de rendas e privilégios, que deixa crimes de corrupção impunes, arrisca a ser campo fértil para crescimento dos inimigos da democracia.





E se não houver mais riqueza, justiça e equidade, a democracia conquistada corre sérios riscos.