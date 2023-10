O casamento de uma infanta da Casa de Bragança dois dias depois da comemoração da República até pode parecer uma provocação, mas não passa de um ‘fait-divers’ , porque a questão da natureza republicana ou monárquica do País nem se coloca há muitas décadas.



Como todas as grandes mudanças de regime do século XX em Portugal, a monarquia caiu de podre.









Ver comentários