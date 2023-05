Nesta ‘crise do computador’, merecedora de figurar numa história universal do ridículo político, há duas ou três ideias que não podem ficar para trás. Se há uma secretária-geral do Sistema de Informações da República que acha normal, legal e urgente enviar a sua gente a casa de um cidadão, ou interpelá-lo na rua, para devolver um computador, essa pessoa não pode continuar no exercício de funções públicas.Não é apenas uma questão legal. Trata-se da preservação do bom senso como elemento central da cultura democrática de um regime, em que os direitos fundamentais, para lá de protegidos pela lei, são respeitados rotineiramente pelo Estado.Os deputados estão obrigados a clarificar um dos mais lamentáveis episódios conhecidos em quase 50 anos de democracia. E que, para já, têm no ministro João Galamba e na secretária-geral do SIRP os responsáveis mais evidentes. Resta saber até que ponto chegará esta rocambolesca história.