Novembro, o tal mês que pode vir a ser o pior de sempre na capacidade de resposta do SNS, entrou sem acordo entre médicos e Governo. Compreendendo a complexidade das negociações, não se percebe como é que, face a um SNS preso por arames, se estique até ao infinito um protocolo negocial que já vem de 2022 sem resultados minimamente palpáveis. Médicos e Governo têm de chegar rapidamente a um acordo de modo a evitar o caos nas urgências. Mas também têm de encarar, de vez, a questão de fundo em matérias como a expansão do ensino da Medicina. Não é aceitável que se permaneça num patamar de duplo caos, pondo em causa os pacientes de hoje, por falta de médicos e de condições de trabalho, como os pacientes de amanhã, igualmente por falta de médicos. Se é o corporativismo da Ordem dos Médicos que está a travar a formação de novos profissionais em maior quantidade, ou a contratação de médicos estrangeiros, então, essa atitude também estará a legitimar medidas legislativas mais musculadas do Governo em nome da defesa do interesse público. Tanto o Governo como a Ordem e todos os outros organismos representativos dos profissionais do SNS têm de estar à altura do momento em que vivemos. Dificilmente os portugueses lhes perdoarão se não o fizerem.