O santuário mariano de Fátima volta a encher-se de peregrinos para as celebrações do 13 de Maio, as primeiras sem as restrições impostas pela pandemia. Um momento de comunhão e festa, não fossem as notícias perturbadoras que nos chegaram esta semana da comissão que investiga os abusos sexuais na Igreja Católica portuguesa. A cada balanço, uma nova descoberta, mais tenebrosa que a anterior.









Sabe-se, agora, que sacerdotes terão abusado de crianças em sacristias, acampamentos e, até, no momento da confissão. Imperdoável. Como se não bastasse, há fortes suspeitas de que alguns bispos, ainda no ativo, tenham encoberto este passado negro de padres indignos, sem princípios nem valores.

É difícil, para quem pisa o solo sagrado da Cova da Iria, em penitência e oração, abstrair-se desta realidade. Esta igreja envergonha os católicos, não é a igreja de Jesus Cristo.





O trabalho da comissão liderada pelo pedopsiquiatra Pedro Strecht está longe do fim, pelo que são de esperar novas revelações, embora seja difícil imaginar pior do que já se ouviu. “Testemunhos dolorosos”, sobre todas as formas de abuso, “sexo anal, sexo oral, cópula completa, masturbação”.





Resta pedir aos fiéis, neste 13 de Maio, uma oração pelas vítimas, que esta igreja não merece perdão. Nem sequer uma Ave-Maria.