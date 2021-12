Rio em Janeiro

Rui Costa tem um problema. Quer manter o discurso motivador mas já não é apenas o ídolo do terceiro anel. A presidência vai obrigá-lo a tomar uma decisão forte que garanta o rumo do projeto que idealizou. Não está em causa a qualidade de Jesus, mas o Benfica mudou. Pouco na Luz se assemelha às épocas de glória que alavancaram a fama do técnico. O emblema segue outro caminho, com outras necessidades e até capacidade financeira que importa adequar à visão do que se quer. E Jesus já não será peça à medida do puzzle encarnado. E o clube sabe bem o que acontece quando os adeptos já não acreditam. Para piorar o cenário, o Flamengo diz claramente ao que vem, fragilizando ainda mais um treinador que, embora conhecido pela frontalidade, se mantém em silêncio. Uma zona cinzenta que é meio caminho andado para o insucesso numa estrutura profissional. Fica no ar a ideia de que que Jesus hesita perante o namoro brasileiro, ponderando terminar a obra inacabada. Já Rui Costa, que precisa que Jesus funcione, pode ser obrigado a mudar o discurso se o insucesso voltar a bater à porta dos encarnados. A solução passará por ler o que há muito está escrito. Em português do Brasil.

