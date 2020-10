Risco na despesa

Os partidos que viabilizaram os orçamentos de Mário Centeno não têm motivo coerente para chumbar o primeiro documento apresentado por João Leão. O OE proposto para 2021 tem o mesmo código genético dos anteriores e na resposta à pandemia segue o orçamento suplementar de 2020.

Tem o mérito de não acrescentar mais austeridade na resposta à abrupta crise provocada pela pandemia e de tentar antecipar alguns trocos aos trabalhadores por contra de outrem no ajustamento das tabelas de retenção na fonte do IRS. Há também um engenhoso incentivo à restauração, hotelaria e espetáculos culturais com o talão do IVA gasto no primeiro trimestre, que na prática significará um desconto nos consumos nos três meses seguintes.

Em termos políticos, o dinheiro que o Novo Banco irá absorver tornou-se a história do gato escondido com rabo de fora. Há uma tentativa de deixar o assunto fora do OE, mas não é isso que livra os contribuintes de pagar a conta deste buraco sem fundo.

O calcanhar de Aquiles do orçamento é a insustentabilidade do volume de gastos. O contador de despesa pública passa 11,5 milhões de euros por hora, enquanto a previsão de receita assenta numa visão otimista.



Há uma parcela extraordinária de resposta à pandemia, mas este nível de despesa vai deixar uma pesada herança.