Risco nas contas

O ano de 2022 está a ser muito difícil para as famílias que enfrentam uma inflação que na prática lhes retirou um mês de rendimento. Mas para o Estado, esta espiral de subida de preços significou um encaixe recorde de impostos e uma melhoria da saúde das contas públicas. E num contexto de dinamismo do PIB com o turismo a ser um motor muito forte da economia, Fernando Medina até se pode orgulhar de uma queda significativa do peso da dívida pública.Há quem olhe para a saúde das contas públicas este ano e peça que o governo seja mais mãos largas no próximo ano. Só que esse é um passo muito perigoso. Se abrir a torneira da despesa, além de alimentar mais a inflação que continuará a ser um problema , há o risco da brusca travagem económica prevista, aliada ao crescimento da despesa criar um novo monstro na despesa pública, num período em que as finanças públicas vão começarão a ser sobrecarregadas com o aumento dos juros.Com inflação, subida de juros e no contexto de uma grave crise energética, os países do sul da Europa, a começar pela Itália, vão estar sob apertada vigilância dos mercados financeiros. Por isso Portugal não pode sofrer derrapagens que serão punidas com juros ainda mais caros.