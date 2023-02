O Presidente da República usou o ditado popular ‘só se sabe se o melão é bom depois de o abrir’ para comentar o pacote de habitação anunciado por António Costa. Mas não há apenas um melão, há uma verdadeira salgalhada. E se há algumas medidas positivas, em matéria fiscal, na tentativa de acelerar os licenciamentos, por exemplo, há também ideias muito perigosas, prejudiciais para a economia, como o fim dos vistos ‘gold’, o ataque ao alojamento local e a estatização do parque habitacional.









O Estado fiador dos inquilinos é uma medida perigosa em termos orçamentais. Os proprietários estão assustados com a hipótese de o Estado lhes expropriar casas. Nem Salazar nem Vasco Gonçalves foram tão longe.

Há um grave problema de habitação, que torna impossível jovens famílias terem acesso a casa digna, comprada ou arrendada. É preciso construir mais e o Estado e as câmaras que enchem os cofres com IMI e IMT têm responsabilidades. O pacote tem boas intenções, mas na prática as emendas propostas podem piorar ainda mais a situação. Quem investe para arrendar precisa de ter confiança nas leis. Portugal já congelou por duas vezes as rendas em menos de um século, com consequências trágicas no parque habitacional. Um novo golpe pode matar o mercado do arrendamento e tornar as famílias ainda mais dependentes do crédito bancário, que não ficará mais barato nos próximos anos.