Sánchez lava mais branco

Ditou o imbróglio eleitoral em Espanha que, para aspirar ao poder, o socialista Pedro Sánchez tivesse que negociar hoje contrapartidas que ontem seriam absurdas aos olhos de grande parte do eleitorado no país vizinho, incluindo aquele que votou no PSOE. Ao garantir a presidência do Congresso com os votos do Sumar e dos separatistas catalães, nomeadamente o Junts per Catalunya, de Carles Puigdemont, Sánchez não abriu só a porta ao regresso de uma ‘geringonça’ mais complexa que a anterior.O líder dos socialistas espanhóis é igualmente responsável pela polémica legitimação em curso - interna e externamente - de Puigdemont, o principal obreiro do falhado golpe institucional na Catalunha em 2017. Desde então, Puigdemont vive na Bélgica e exige um novo plebiscito, agora dentro da lei, e ainda uma amnistia para os seus companheiros condenados neste processo.O entendimento com os separatistas apresenta, em primeira análise, um risco para a democracia castelhana, porque ele implica uma amnésia política que pode sair cara ao PSOE e, a curto prazo, beneficiar o PP, incapaz de garantir atualmente consenso para a formação de Governo. Passar uma esponja nas ilegalidades cometidas na Catalunha para legitimar a formação de Governo é tudo menos o que o instável xadrez político-partidário espanhol precisava neste momento.