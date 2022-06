Uma parte da história é conhecida sobretudo das carteiras: O boicote da União Europeia aos produtos russos, como retaliação contra a invasão da Ucrânia pelas tropas de Moscovo, está a encarecer os preços dos bens, sobretudo os combustíveis.A Índia, que nada tem a ver com esta guerra, viu aqui uma oportunidade e desde o início do conflito está a comprar à Rússia 600 mil barris de crude por dia.Em 2021, as compras indianas aos russos rondaram os 90 mil barris, refere uma análise da Kpler. Encurralados pela falta de escoamento, os russos estão a vender crude ao desbarato e a Índia é o maior beneficiário pagando 95 dólares por barril, bem menos que o preço de referência do Brent que ronda os 115 dólares.Em resumo: A Rússia contorna o embargo europeu e vende à Índia que compra em saldo e vende caro aos europeus que fracassam o estrangulamento económico dos invasores da Ucrânia e ainda importam inflação. É obra!