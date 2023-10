Saúde em morte lenta

O diagnóstico ao estado atual do SNS está feito. Urgências fechadas ou a meio-gás, utentes a dormirem na rua para conseguirem uma consulta, grávidas de GPS à procura de uma maternidade, enfermeiros descontentes, médicos revoltados, portugueses fartos e cansados de um setor que já não cumpre com o mínimo que lhe é exigido. Gostava de partilhar o otimismo do ministro Pizarro, mas nada do que diz faz sentido. O sistema entrou em colapso, está a desmoronar-se e não há como reanimá-lo. Pelo menos nos moldes em que foi concebido. O alheamento do primeiro-ministro é a prova de que o próprio Governo já desistiu do SNS, deu a causa por perdida. Mesmo que fosse possível satisfazer as reivindicações deste ou daquele grupo, ou de todos, mais não seria que empurrar o problema com a barriga. Não demoraria a voltarmos à situação atual. É preciso pensar o setor de maneira diferente, com maior envolvência dos privados, medidas de incentivo aos seguros de saúde e construção de novas unidades, por forma a garantir um serviço que responda com qualidade às necessidades dos portugueses, sobretudo da população mais vulnerável e com menos recursos. E, paralelamente, desenvolver um plano exequível de formação de recursos humanos, porque sem médicos nem enfermeiros nenhuma solução é possível.

