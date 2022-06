Quando um Governo de maioria absoluta se revela incapaz de gerir o Serviço Nacional de Saúde, não conseguindo sequer manter a normalidade em áreas críticas, como a Obstetrícia, durante umas miniférias de meio país, algo vai mal no reino de António Costa.O que se deveria estar a discutir agora seria um impulso reformista capaz de gerir melhor os 13 mil milhões que, cada ano, são consumidos pela Saúde. Um impulso que melhorasse a gestão do SNS, que lhe aumentasse a eficácia, que encontrasse uma solução para manter os melhores profissionais, médicos ou outros.Portugal até pode manter a performance das contas certas, com as receitas do turismo a iluminarem o caminho. Mas se não for para fazer reformas que melhorem a vida dos portugueses, para que servirão as contas certas senão para a vergonhosa propaganda do costume!?