Se fosse um país a sério...

O Presidente da República arrasou a ‘lei-cartaz’ do Governo em matéria de habitação. Sacou da caneta e aplicou a velha arte de escriba talentoso. A carta sobre o veto do pacote Mais Habitação é um primor de análise político-técnica. A lei é má, ineficaz, inaplicável, um monstro burocrático, não resolve problema nenhum, veio agravar o gravíssimo problema da habitação. Marcelo fez, portanto, um veto político. Deixou de lado as questões constitucionais, o que é uma boa notícia para o Governo, dando um forte contributo para suavizar a querela em torno da utilização coerciva da propriedade privada. Enfim, Marcelo foi igual a si próprio. Inteligente, corrosivo, uma no cravo-outra-na-ferradura. Pelo caminho, o suspense que criou - entre um gelado e um mergulho em Monte Gordo - ocupou um palco que, nesta altura, deveria estar mais entregue a Luís Montenegro. A sua proposta sobre os impostos é boa. Como se esperava, António Costa, também sempre igual a si próprio, foi de férias, deixou a resposta ao veto entregue ao partido e à ministra, nem olhou para trás. Como se costuma dizer, deixou Marcelo a falar sozinho. Um filme divertido para este tempo de estio. Num país a sério, porém, deveriam estar todos a falar e a tratar de fazer qualquer coisinha que realmente resolva os problemas dos portugueses em matéria de habitação e de impostos. Pelo menos.

Ver comentários