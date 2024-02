Há dois temas que têm estado arredados da pré-campanha eleitoral, que mereciam reflexão por parte de quem se propõe governar o País: a Segurança Interna e a Defesa. No primeiro caso, discutem-se as reivindicações, justas, dos agentes da PSP e dos militares da GNR, mas nada se ouve sobre o aumento da criminalidade violenta. Quanto à Defesa, é estranho que num Mundo onde se travam dois conflitos de consequências imprevisíveis, um dos quais no coração da Europa, o estado das nossas Forças Armadas não mereça sequer um comentário.









Há um problema de segurança em Portugal que requer resposta urgente e musculada. O cidadão não pode estar limitado na sua liberdade, com medo de ser esfaqueado num beco ou assassinado a tiro na rua. Já não se trata de um sentimento de insegurança, o perigo é real. E já não bastam medidas de prevenção - se existem, também não se vislumbram -, é preciso ser mais enérgico e mais firme no combate.

Também a Defesa necessita de um outro olhar. Faltam efetivos, falta equipamento, falta investimento. Portugal faz parte da NATO, tem mais de 700 quilómetros de costa para vigiar e compromissos de missões de manutenção de paz que não pode negligenciar.