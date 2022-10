Celebra-se quinta-feira o dia mais importante das Aparições de Fátima. Foi a 13 de outubro de 1917 que o Sol ‘bailou’ na Cova da Iria, perante mais de 70 mil pessoas. Milagre para uns, fenómeno astrológico ou meteorológico para outros, a verdade é que o movimento do astro-rei, que se prolongou por mais de 10 minutos, permanece um mistério, sobretudo porque se tratou de um acontecimento anunciado três meses antes, na Aparição de 17 de julho, quando Lúcia pediu a Nossa Senhora um milagre, para as pessoas acreditarem nela, ficando prometido para outubro. E assim foi, acabando o inexplicável ‘bailado’ por ser determinante para certificar as Aparições de Fátima. “O Sol tremeu, o Sol teve nunca vistos movimentos bruscos fora de todas as leis cósmicas”, escreveu Avelino de Almeida, no jornal ‘O Século’, um não crente, cuja missão na Cova da Iria era desmistificar e ridicularizar as Aparições.









Inexplicável, ainda que no domínio terreno, foi também a escolha de D. José Ornelas para presidir este ano a tão importantes celebrações. É suspeito de encobrimento de casos de abuso sexual de menores e está a ser investigado pela Justiça. Pior escolha não podia haver. É tão insensível e incompreensível quanto dizer, como fez Marcelo Rebelo de Sousa, que 400 casos de abuso sexual de menores não é um número elevado.