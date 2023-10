Fernando Medina apresentou de forma competente a proposta do Orçamento do Estado. Um bom vendedor que convence e até tem alguns truques para brilhar, como o alívio do IRS para a classe média. Mas esse golpe de prestidigitador não apaga os factos relevantes. A receita fiscal no próximo ano vai bater novos recordes e a pressão fiscal vai levar a que por cada euro de riqueza gerado 38 cêntimos acabem nos cofres fiscais.









Também aparentemente a dívida pública vai baixar de forma acentuada em percentagem do PIB, mas acontece que os encargos dos juros da dívida pública vão disparar no próximo ano para 7,1 mil milhões de euros, mais 563 milhões do que no corrente ano. O pagamento dos juros da dívida pública equivale à despesa dos ministérios mais importantes, é quase metade da despesa prevista para o Ministério da Saúde.

Feita a prova dos 9 a este Orçamento do Estado, o que há em alívio de IRS é compensado em acréscimo de receitas em outros impostos, taxas e taxinhas. O pior é a tendência de arrefecimento da economia, os ventos que sopram da Europa não são favoráveis e do lado interno há pouca capacidade para reverter a tendência.





Num país em estagnação económica e tão dependente do Estado e do dinheiro do Orçamento, nunca se podem esperar milagres.