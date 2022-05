O aumento exponencial de casos de Covid-19 era esperado. Após dois anos de limitações, as pessoas deixaram de ter tantos cuidados, a guerra na Ucrânia eclipsou a pandemia e voltámos à vida normal como se o vírus já estivesse domado.









Na semana passada assistimos a aglomerações gigantescas de gente por causa da festa do título do FC Porto e nas celebrações de Fátima do 13 de Maio, além das festas académicas que juntaram milhares de foliões de norte a sul.

O aumento de casos está a provocar pressão nos hospitais, mas não é caso para entrar em pânico. O País tem uma excelente taxa de vacinação, o que não impede o contágio, mas mitiga os efeitos.





O que não pode acontecer é voltarmos a regras rígidas que prejudiquem o País. A retoma económica que estamos a ter deve-se ao fim do confinamento. E não podemos retroceder neste caminho.





Pela lei dos grandes números, mais tarde ou mais cedo vamos todos ter contacto com o vírus. Temos de saber viver com o risco, com cuidados, sem pânico nem histeria. Até porque a Covid não é a única razão para o caos nos hospitais.