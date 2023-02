Sem pernas para andar

O plano para resolver o problema da falta de casas para arrendar foi desenhado sem alicerces. Qualquer engenheiro ou mestre de obras sabe que para construir o que quer que seja é preciso estudar o terreno, saber em que condições é possível edificar, e se é possível, sendo certo que em circunstância alguma se pode começar pelo telhado. Não pode, mas o Governo acha que sim. E não é preciso abrir o melão para concluir que não é de Almeirim. Boa parte do que foi anunciado não sairá do papel. Não é exequível.





O maior falhanço do plano é o facto de ter sido elaborado sem nenhum estudo prévio. Quantas casas há para alugar? Onde ficam? Quais as necessidades? A quem pertencem? Quanto tempo vai durar o apoio às famílias e os benefícios aos proprietários? Qual o período de aplicação das novas regras? O rol de perguntas é extenso, cabia aqui o dobro ou o triplo. O que não se percebe é que se avance com o projeto sem que se conheça uma única resposta. Por mais nobre que sejam os objetivos, e ninguém coloca em causa a necessidade de mexer no mercado de arrendamento, boa parte deste plano está condenado ao fracasso. E de quem terá partido a ideia peregrina de o Estado ocupar as casa devolutas? Estaria nalgum papel esquecido na gaveta da secretária de Pedro Nuno Santos ou saiu da cabeça da nova ministra?